Follia di Milik e passo falso della Juventus: Baldanzi gela l’Allianz Stadium | CLASSIFICA

Passo falso della Juventus nel match della 22ª giornata del campionato di Serie A. Si ferma la striscia di vittorie consecutive della squadra di Massimiliano Allegri e la corsa scudetto rischia di complicarsi. Il cambio di allenatore in casa Empoli continua a portare frutti: Davide Nicola è stato protagonista di 4 punti in due partite.

Sorpresa di formazione per Massimiliano Allegri: in attacco spazio alla coppia Vlahovic-Milik, solo panchina per Yıldız. Il tecnico ospite Davide Nicola risponde con la coppia Cerri-Cambiaghi. Nei primi minuti i ritmi sono bassi, poi la partita svolta: al 18′ intervento killer di Milik su Cerri, l’arbitro viene richiamato al Var e il cartellino rosso è inevitabile.

Nel primo tempo non si registrano grosse occasioni da gol e si va all’intervallo sullo 0-0. Nella ripresa i padroni di casa la sbloccano con il solito Vlahovic. Al 56′ gli ospiti si giocano la carta Baldanzi e al 70′ è proprio il centrocampista a trovare il gol dell’1-1 con una bellissima giocata. Nel finale il risultato non cambia più: finisce 1-1.

La classifica

Juventus 53

Inter 51

Milan 45

Atalanta 36

Fiorentina 34

Lazio 33

Bologna 32

Roma 32

Napoli 31

Torino 31

Genoa 25

Monza 25

Frosinone 22

Lecce 21

Sassuolo 19

Udinese 18

Cagliari 18

Verona 17

Empoli 17

Salernitana 12