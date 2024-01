Juventus-Empoli: il gol di Baldanzi è bellissimo | VIDEO

CalcioWeb

Juventus e Empoli sono in campo all’Allianz Stadium per l’anticipo della 22ª giornata del campionato di Serie A. La sfida è stata nettamente condizionata dalla follia di Milik dopo pochi minuti: l’attaccante è stato espulso per un brutto fallo su Cerri.

Nel secondo tempo la partita si sblocca con il solito Dusan Vlahovic, protagonista di un gol importante e di un rendimento di altissimo livello. Al 70′ la squadra di Nicola trova il pareggio con un gol bellissimo di Baldanzi.

🚨🚨| GOAL: Tommaso Baldanzi equalises for Empoli! Juventus 1-1 Empoli pic.twitter.com/mtIaQVgjHr — CentreGoals. (@centregoals) January 27, 2024