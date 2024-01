Juventus-Empoli: probabili formazioni, orario, pronostico e diretta tv

CalcioWeb

Si avvicina l’inizio della 22ª giornata del campionato di Serie A ed è altissima l’attesa per la sfida della Juventus contro l’Empoli in un testa-coda importante per le zone alte e basse della classifica. La squadra di Massimiliano Allegri è stata protagonista di un rendimento di altissimo livello ed è reduce da una serie di vittorie consecutive. La squadra di Davide Nicola è in piena lotta per evitare la retrocessione e nell’ultima partita ha vinto nettamente contro il Monza.

Juventus-Empoli: probabili formazioni

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Miretti, Kostic; Vlahovic, Yildiz.

Squalificati: Fagioli, Pogba | Indisponibili: Chiesa, Kean, Rabiot

EMPOLI (3-5-2): Caprile; Walukiewicz, Ismajli, Luperto; Bereszynski, Marin, Grassi, Żurkowski, Gyasi; Cerri, Cambiaghi.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Bastoni, Caputo, Destro, Ebuehi, Kovalenko

Juventus-Empoli: l’orario

La partita fra Juventus e Empoli, valida per la 22ª Giornata di Serie A, si disputerà alle ore 18:00 di sabato 27 gennaio presso l’Allianz Stadium di Torino.

Juventus-Empoli: il pronostico

La squadra di Massimiliano Allegri è in un momento magico di forma ed è una seria candidata alla vittoria dello scudetto. L’Empoli occupa la penultima posizione e non sembra in grado di impensierire la Vecchia Signora. L’attacco della Juventus si è sbloccato e per gli avversari sono dolori: 1+Over 1,5.

Juventus-Empoli: la diretta tv

Juventus-Empoli sarà trasmessa in esclusiva in diretta da DAZN e sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv e su tutti i televisori collegati al TIMVISION BOX, ad una console PlayStation 4/5 o Xbox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

Gli utenti abbonati a DAZN e Sky, potranno seguire la partita in tv grazie all’app presente sul decoder Sky Q e attraverso il canale Zona DAZN (numero 214 della piattaforma Sky).