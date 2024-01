Juventus-Frosinone: probabili formazioni, orario, pronostico e diretta tv

CalcioWeb

Si gioca l’ultimo quarto di finale di Coppa Italia e il programma regala la sfida tra Juventus e Frosinone, due squadre in corsa per obiettivi diversi in campionato. I bianconeri sono pienamente in corsa per la vittoria dello scudetto e il distacco dall’Inter è di appena due punti. La squadra di Massimiliano Allegri è reduce dalla vittoria nel recupero contro la Salernitana. Momento delicato per Eusebio Di Francesco dopo le ultime quattro sconfitte consecutive.

Juventus-Frosinone: probabili formazioni

JUVENTUS (3-5-2): Perin; Gatti, Bremer, Danilo; Weah, McKennie, Locatelli, Miretti, Kostic; Milik, Yildiz. Allenatore: Allegri.

A disposizione: Szczesny; Pinsoglio, Rugani, Cambiaso, Alex Sandro, Nicolussi Caviglia, Nonge Boende, Iling-Junior, Vlahovic.

FROSINONE (3-4-3): Cerofolini; Lusardi, S. Romagnoli, Okoli; Lirola, Bourabia, Barrenechea, Gelli; Caso, Cuni, Harroui. Allenatore: Di Francesco.

A disposizione: Turati, Frattali, Bonifazi, Monterisi, Garritano, Brescianini, Kvernadze, Reinier, Ghedjemis, Cheddira, Kaio Jorge, Soulé, Ibrahimovic.

Juventus-Frosinone: l’orario

La partita fra Juventus e Frosinone, valevole per i quarti di Coppa Italia, andrà in scena giovedì 11 gennaio, alle ore 21:00, presso l’Allianz Stadium.

Juventus-Frosinone: il pronostico

Obiettivo doppietta per la Juventus tra Coppa Italia e campionato. I valori sono completamente diversi e la squadra di Massimiliano Allegri è nettamente in vantaggio per il passaggio del turno nell’arco dei 90 minuti. Pronostico: 1+ Over 1.5

Juventus-Frosinone: la diretta tv

Juventus-Frosinone, quarto di finale di Coppa Italia, sarà visibile in esclusiva in diretta in chiaro su Italia 1 e in streaming su Mediaset Infinity.