Juventus, niente futuro per Chiellini? C’è l’annuncio del Los Angeles FC

Terminata la carriera da calciatore in MLS, Giorgio Chiellini sembrava destinato a un futuro dirigenziale alla Juventus. Ma così non sarà… almeno per ora. L’ex difensore della Nazionale resterà negli Stati Uniti nello staff di coach Cherundolo al Los Angeles FC.

Il comunicato del LAFC sulla permanenza di Chiellini a Los Angeles

“Il leggendario difensore ed ex giocatore del LAFC Giorgio Chiellini rimarrà con il LAFC come allenatore dello sviluppo dei giocatori. Nel suo nuovo ruolo, Chiellini lavorerà con l’allenatore del LAFC Steve Cherundolo e lo staff tecnico per assistere nello sviluppo dei giocatori della prima squadra“.

Chiellini resta al Los Angeles FC: il commento del vice presidente

Il vice presidente dei LAFC, John Thorrington, ha dichiarato: “siamo stati grati di aver fatto giocare Giorgio negli ultimi 18 mesi della sua carriera da giocatore con LAFC. Durante quel periodo ha dimostrato di essere una risorsa per LAFC in diversi modi, e siamo entusiasti di aggiungere una mente calcistica davvero brillante, un leader incredibile e una persona ancora migliore al nostro staff per la prossima stagione“.