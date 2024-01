Juventus-Salernitana: probabili formazioni, orario, pronostico e diretta tv

CalcioWeb

Si conclude il tabellone degli ottavi di finale di Coppa Italia con la sfida tra Juventus e Salernitana, due squadre in corsa per obiettivi completamente diversi in campionato. I bianconeri sono in battaglia con l’Inter per la vittoria dello scudetto e il distacco dalla vetta della classifica è di appena due punti. La squadra di Filippo Inzaghi occupa l’ultima posizione, ma è reduce dalla bella vittoria sul campo dell’Hellas Verona nello scontro salvezza.

Juventus-Salernitana: probabili formazioni

JUVENTUS (3-5-2): Perin; Gatti, Rugani, Danilo; Cambiaso, Miretti, Locatelli, Rabiot, Iling-Junior; Milik, Chiesa. Allenatore: Allegri. A disposizione: Szczesny, Pinsoglio, Bremer, Huijsen, Weah, McKennie, Nicolussi Caviglia, Nonge Boende, Kostic, Yildiz, Vlahovic.

SALERNITANA (4-3-2-1): Fiorillo; Bronn, Daniliuc, Lovato, Sambia; Martegani, Maggiore, Legowski; Tchaouna, Ikwuemesi; Botheim. Allenatore: Inzaghi. A disposizione: Costil, Fazio, Gyomber, Bradaric, Bohinen, Candreva, Simy, Stewart.

Juventus-Salernitana: l’orario

Juventus-Salernitana, partita valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia, andrà in scena giovedì 4 gennaio, alle ore 21:00 all’Allianz Stadium.

Juventus-Salernitana: il pronostico

La Coppa Italia è un obiettivo importante per la Juventus, un po’ meno per la Salernitana. Il tecnico Massimiliano Allegri ha confermato la presenza di Chiesa in attacco, in campo anche Milik, Rabiot e Locatelli: 1 + over 1.5.

Juventus-Salernitana: la diretta tv

Juve-Salernitana, ottavo di finale di Coppa Italia in programma alle ore 21 all’Allianz Stadium di Torino, sarà visibile in esclusiva in diretta in chiaro su Canale 5. Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity.