Un talento grande così! Vlahovic show: la Juventus batte il Sassuolo e risponde all’Inter | CLASSIFICA

Calcio di martedì, ma non c’è alcuna coppa, si tratta di un prolungamento della 20ª Giornata di Serie A. Juventus e Sassuolo chiudono un programma lunghissimo con una partita molto attesa per le zone alte della classifica. La Juventus era chiamata a rispondere al roboante 1-5 dell’Inter a Monza per dare seguito al botta e risposta nella lotta scudetto che va avanti da diverse settimane.

I bianconeri non hanno deluso le attese. La doppietta di Vlahovic, con uno splendido gol su calcio di punizione, metto alle corde il Sassuolo già nel primo tempo. Nella ripresa i neroverdi provano a reagire ma trovano Szczesny sempre pronto a dire di no. Nel finale di gara Chiesa, subentrato dalla panchina, arrotonda il punteggio sul 3-0. La Juventus blinda il secondo posto e sale a quota 49: soliti 2 punti in meno dell’Inter che adesso sarà impegnata in Supercoppa e potrebbe ritornare in Italia da seconda…

Classifica Serie A

Inter 51 Juventus 49 Milan 42 Fiorentina 34 Atalanta 33 Lazio 33 Bologna 32 Napoli 31 Roma 29 Torino 28 Monza 25 Genoa 22 Lecce 21 Sassuolo 19 Frosinone 19 Udinese 18 Cagliari 18 Verona 17 Empoli 13 Salernitana 12