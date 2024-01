Juventus-Sassuolo, il gol su punizione di Vlahovic è pazzesco: Weah non ci crede | VIDEO

CalcioWeb

Spettacolo del martedì. Niente coppe, si tratta del posticipo di un turno di Serie A che è andato un po’ per le lunghe. La Juventus ospita il Sassuolo in chiusura della 20ª Giornata e già nel primo tempo si regala un doppio vantaggio. Entrambi i gol a firma di Dusan Vlahovic, ma il secondo lo vedremo e rivedremo negli highlights di tutto il campionato.

Il gol su punizione di Vlahovic in Juventus-Sassuolo

Galvanizzato dal primo gol, Dusan Vlahovic ha deciso di riprovarci direttamente su punizione. Leggermente defilato sulla destra, il bomber serbo ha armato il suo sinistro dando al pallone un giro perfetto, con la sfera appoggiatasi fra la mano di Consigli e la traversa. A nulla è servito il tocco del portiere neroverde che non è riuscito a smanacciare la palla fuori dai propri pali.

La reazione di Weah al gol su punizione di Vlahovic

Un gol magnifico, festeggiato tanto da Vlahovic quanto dai compagni in e fuori dal campo. Le telecamere hanno catturato, in particolare, la reazione di Weah che dopo la rete si è messo prima le mani nei capelli per poi unirle e scuoterle come a dire: “ma che gol ha fatto?!“.

https://twitter.com/mikesmilkovich/status/1747354405463069166