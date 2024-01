Juventus-Sassuolo: probabili formazioni, orario, pronostico e diretta tv

CalcioWeb

Chiusura con il botto nella 20ª giornata del campionato di Serie A: Juventus e Sassuolo si affrontano nel posticipo inedito in programma martedì. La squadra di Massimiliano Allegri è una delle più in forma in circolazione e punta al massimo risultato tra campionato e Coppa Italia. L’inizio di stagione della squadra di Dionisi è stato ben al di sotto delle aspettative, ma nell’ultima giornata è arrivata una bella vittoria casalinga contro la Fiorentina.

Juventus-Sassuolo: probabili formazioni

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Rugani, Bremer, Danilo; Cambiaso, Miretti, Locatelli, Iling jr., Kostic; Vlahovic, Yildiz.

Squalificati: Fagioli, Pogba, Gatti, McKennie | Indisponibili: Chiesa, Kean, Rabiot

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Missori, Erlic, Ferrari, Pedersen; Boloca, Matheus Henrique; Berardi, Thorstvedt, Laurienté; Pinamonti.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Defrel, Obiang, Racic, Toljan, Vina

Juventus-Sassuolo: l’orario

La partita fra Juventus e Sassuolo, valevole per la 20ª Giornata di Serie A, è in programma martedì 16 gennaio, alle ore 20:45, all’Allianz Stadium.

Juventus-Sassuolo: la diretta tv

Juventus-Sassuolo sarà trasmessa in esclusiva in diretta da DAZN e sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv e su tutti i televisori collegati al TIMVISION BOX, ad una console PlayStation 4/5 o Xbox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

Gli utenti abbonati a DAZN e Sky, potranno seguire la partita in tv grazie all’app presente sul decoder Sky Q e attraverso il canale Zona DAZN (numero 214 della piattaforma Sky).