Kamada perde la Coppa d’Asia: è addio alla Lazio? C’è il nome del sostituto

“È difficile da interpretare, proprio per cultura. Lui è un ragazzo poco espansivo, più chiuso. Diventa difficile tirargli fuori quello che non gli funziona bene al momento. Io ci spero ancora, a Francoforte avevo visto un giocatore importante“. Dopo la gara vinta contro il Frosinone, Maurizio Sarri si era espresso così su Daichi Kamada, centrocampista giapponese della Lazio arrivato con grandi aspettative, fin qui deluse nettamente. E il suo rendimento gli è costato anche la convocazione con il Giappone.

Kamada escluso dalla Coppa d’Asia

Nella lista dei convocati del Giappone per l’imminente Coppa d’Asia non figura il nome di Daichi Kamada che, al netto delle prestazioni nella Capitale, resta pur sempre uno dei calciatori più talentuosi della rosa. Evidentemente, il CT nipponico ha preferito dare una chance a chi, nella prima metà della stagione, ha avuto un rendimento migliore.

Kamada sarà quindi a disposizione di Sarri per la trasferta di Udine del 7 gennaio, per i quarti di Coppa Italia contro la vincente di Roma-Cremonese, per la gara contro il Lecce del 14 gennaio e la Supercoppa del 19 gennaio. Ammesso che resti…

Lazio, il possibile sostituto di Kamada

Kamada ha il contratto in scadenza a fine anno, il ruolo di secondo piano, le prestazioni non soddisfacenti, la mancata convocazione in Nazionale, la difficoltà della Lazio (oggi nona) nel raggiungere un piazzamento Champions League potrebbero risultare motivazioni valide per un addio che, tutto sommato, sarebbe utile ad ambo le parti.

Se tale scenario dovesse materializzarsi, la Lazio dovrebbe necessariamente muoversi sul mercato. Il sostituto sarebbe già sul taccuino della squadra mercato biancoceleste. Nelle ultime ore sono cresciute le quotazioni di Pepè, centrocampista brasiliano del Gremio. Il calciatore, attualmente extracomunitario e in attesa del passaporto italiano (pratiche già avviate), potrebbe arrivare solo una volta ottenuta la cittadinanza italiana.