Klopp smarrisce la fede sul prato di Anfield: per trovarla serve… Sky

CalcioWeb

Jurgen Klopp ha ‘perso’ Momo Salah in maniera figurata, destinato alla Coppa d’Africa con l’Egitto, ma ha anche perso la propria fede e no, questa volta di ‘figurato’ non c’è nulla. Non è un modo di dire: l’allenatore del Liverpool ha letteralmente smarrito l’anello simbolo del matrimonio con la moglie Ulla Sandrock sul prato di Anfield dopo Liverpool-Newcastle.

Fortunatamente, l’allenatore tedesco è riuscito a ritrovarla nel post partita e, dopo averla baciata per due volte a favore di telecamera, ha dichiarato: “oh mio Dio, sarebbe stato davvero… L’ho persa una volta e c’è stato bisogno di un sub professionista perché era successo in mare. Sono felice. L’ho persa nell’esultanza finale, poi per fortuna l’ho ritrovata. In ogni partita del Liverpool perdo anche uno o due chili, ma che bello, abbiamo vinto“.

Decisivo l’aiuto del cameraman di Sky

Klopp è riuscito a ritrovare la fede grazie all’aiuto del cameraman di Sky. L’uomo si è, infatti, accorto dell’anello e ha indicato al manager dei ‘Reds’ la zona in cui cercarlo. Un aiuto provvidenziale arrivato da una persona verso la quale Klopp ha spiegato di aver avuto un po’ di ‘risentimento’ in passato.

“Il cameraman mi ha infastidito parecchie volte in questa stagione, ma da oggi potrà riprendermi liberamente perché è stato davvero importante“, ha dichiarato Klopp riferendosi a qualche ripresa un po’ troppo invadente durante i festeggiamenti o i colloqui con i calciatori dopo le partite.