Lazio, bordata di Lotito alla Roma: “dovevano fallire”

Daniele De Rossi si è presentato sulla panchina della Roma con tre punti importanti: la sfida contro il Verona si è conclusa sul risultato di 2-1. “De Rossi? Una scelta intelligente, ma con i conti che si ritrovano i giallorossi dovevano essere già falliti”. Sono le frasi di Claudio Lotito che hanno alzato un polverone. E’ quanto riporta l’Adnkronos.

E’ andato in scena il congresso romano di Forza Italia nella sala conferenze dell’Hotel Ergife. “De Rossi è stata una scelta intelligente, ha ricompattato…”, sono le parole del presidente della Lazio. Gasparri non sembra essere dello stesso avviso: “serve per la curva, non per la squadra”.

“Ma siccome è stato un punto di riferimento, c’ha un modo de fare…”, ribatte ancora Lotito.

“Secondo me questi stanno vendendo, così dicono…”, dice Gasparri riportando alcuni rumors su una possibile cessione della Roma. Poi Lotito: “dovevano essere già falliti”, con riferimento al patrimonio netto negativo della Roma, che al 30 giugno 2023 era pari a -436,4 milioni di euro. “Mica non mettono i soldi. Che fanno? Non trasformano i soldi in capitale…”.