Lazio, Felipe Anderson via a zero? Resta in Serie A: pronto per una big

Il mercato di gennaio è iniziato da qualche giorno, le squadre puntano alla cosiddetta ‘riparazione’ rispetto ad acquisti che non hanno rispetto le aspettative estive, o a problemi sorti durante la stagione. Ma c’è chi programma o deve fare i conti anche con quello che succederà nei prossimi 6 mesi. A gennaio, infatti, è possibile accordarsi liberamente con calciatori che siano entrati negli ultimi 6 mesi di contratto e prenderli a parametro zero alla naturale scadenza del loro accordo in essere.

Uno fra i nomi più stuzzicanti in scadenza è quello di Felipe Anderson, esterno brasiliano della Lazio che non ha ancora rinnovato il proprio contratto con i biancocelesti e che nella prossima stagione potremo vedere ancora in Serie A, ma con un’altra maglia, magari quella della Juventus.

Felipe Anderson in scadenza: la Juventus monitora la situazione

“Ha fatto due o tre errori e guardandolo negli occhi aveva lo sguardo perso e sono dovuto intervenire“. Così Maurizio Sarri ha giustificato la sostituzione di Felipe Anderson nella gara vinta in rimonta sul Frosinone. Chissà che quello ‘sguardo perso’ non sia causato dai dubbi sul proprio futuro nella Capitale. Il contratto, si parla di un quadriennale da 3.5 milioni, non sembra essere nei piani di Lotito.

E intanto la Juventus monitora la situazione. Il profilo del calciatore è in linea con le esigenze della società: un calciatore pronto subito, esperto ma non ancora in fase calante, utilizzabile tanto in un attacco a due, stile Chiesa, quanto più largo sull’esterno a formare un tridente accattivante con lo stesso Chiesa e Vlahovic. Le richieste contrattuali non sarebbero un problema.