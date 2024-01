Lazio-Lecce: probabili formazioni, orario, pronostico e diretta tv

CalcioWeb

Il lunch match della 20ª giornata del campionato di Serie A regala la sfida tra Lazio e Lecce in una partita molto importante per le zone alte e basse della classifica. I biancocelesti sono in grandissima forma e la classifica è sempre più interessante dopo le ultime tre vittorie consecutive. La squadra di Sarri è reduce dalla vittoria nel derby di Coppa Italia contro la Roma e l’entusiasmo è alle stelle. Il Lecce non vince da quattro giornate, dal successo nello scontro salvezza contro il Frosinone.

Lazio-Lecce: probabili formazioni

LAZIO (4-3-3): Provedel; Hysaj, Patric, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Rovella, Luis Alberto; Isaksen, Felipe Anderson, Zaccagni.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Castellanos

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Kaba, Ramadani, Gonzalez; Almqvist, Piccoli, Strefezza.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Banda, Dermaku, Rafia, Sansone, Touba

Lazio-Lecce: l’orario

La partita tra Lazio e Lecce, valevole per la 20ª Giornata di Serie A, è in programma domenica 14 gennaio, alle ore 12:30 allo stadio Olimpico.

Lazio-Lecce: il pronostico

Buon momento per la Lazio che sta risalendo la china in campionato ed è galvanizzata dal successo di Coppa Italia contro la Roma che è valso la semifinale. Forti di questo entusiasmo, i biancocelesti cercano continuità fra le mura amiche dell’Olimpico contro un Lecce che fuori casa ha raccolto 2 punti nelle ultime 5 e viene da 2 sconfitte consecutive. Fiducia nell’1.

Lazio-Lecce: la diretta tv

Lazio-Lecce sarà trasmessa in co-esclusiva in diretta da DAZN e SKY e sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv e su tutti i televisori collegati al TIMVISION BOX, ad una console PlayStation 4/5 o Xbox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

Gli utenti abbonati a DAZN e Sky, potranno seguire la partita in tv grazie all’app presente sul decoder Sky Q e attraverso il canale Zona DAZN (numero 214 della piattaforma Sky).