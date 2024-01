Lazio-Napoli, che delusione: scialbo 0-0 nello scontro Champions | CLASSIFICA

CalcioWeb

Scialbo 0-0 nel primo big match della 22ª giornata del campionato di Serie A: all’Olimpico si sono affrontate Lazio e Napoli. Lo scontro per la zona Champions League è stato molto deludente e non ha regalato grosse emozioni. L’unica nota di merito la bellissima rovesciata di Castellanos annullata per fuorigioco.

Maurizio Sarri si affida al tridente formato da Felipe Anderson, Castellanos e Isaksen, gli ospiti rispondono con Politano, Zielinski e Raspadori. Nei primi minuti i ritmi sono bassi e le squadre non riescono a cambiare passo. Nei primi 45 minuti non si registrano grosse occasioni da gol e si va all’intervallo sullo 0-0. Al 46′ magia in rovesciata di Castellanos, ma il gol viene annullato per fuorigioco.

La Lazio ci prova con Cataldi, poi un’altra occasione per Castellanos ma il Napoli si salva. Nel finale gli esordi di Ngonge e Dendoncker con la nuova maglia, poi la sfida dell’Olimpico non regalare altri spunti interessanti. Lazio e Napoli non si fanno male.

La classifica

Juventus 53

Inter 51

Milan 46

Atalanta 36

Fiorentina 34

Lazio 34

Bologna 33

Roma 32

Napoli 32

Torino 31

Genoa 28

Monza 28

Frosinone 23

Lecce 21

Sassuolo 19

Verona 18

Udinese 18

Cagliari 18

Empoli 17

Salernitana 12