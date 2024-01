Lazio-Napoli: probabili formazioni, pronostico, orario e diretta tv

CalcioWeb

Attesa per il primo dei due big match della 22ª giornata del campionato di Serie A: Lazio e Napoli si preparano a scendere in campo all’Olimpico in un match che non ha bisogno di presentazioni. La corsa Champions League è sempre più emozionante e tante squadre sono in corsa per i primi quattro posti della classifica. La squadra di Sarri è in forma ed è reduce da quattro vittorie consecutive, la compagine di Walter Mazzarri dal successo contro la Salernitana.

Le probabili formazioni di Lazio-Napoli

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Rovella, Luis Alberto; Isaksen, Castellanos, Felipe Anderson.

Squalificati: Immobile, Zaccagni

NAPOLI (3-4-3): Gollini; Ostigard, Rrahmani, Juan Jesus; Di Lorenzo, Lobotka, Zielinski, Mario Rui; Politano, Raspadori, Lindstrom.

Squalificati: Cajuste, Kvaratskhelia, Simeone | Indisponibili: Anguissa, Meret, Natan, Olivera, Osimhen

Il pronostico di Lazio-Napoli

Partita aperta a qualsiasi risultato. La due squadre sono reduci dagli impegni in Supercoppa, la squadra di Mazzarri ha giocato una partita in più e sembra più stanca. Puntiamo sulla qualità realizzativa dei biancocelesti. Pronostico: MG 1-3 Casa.

L’orario di Lazio-Napoli

La partita fra Lazio e Napoli, valida per la 22ª Giornata di Serie A, si giocherà domenica 28 gennaio, alle ore 18:00, presso lo stadio Olimpico di Roma.

La diretta tv di Lazio-Napoli

Lazio-Napoli sarà trasmessa in esclusiva in diretta da DAZN e sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv e su tutti i televisori collegati al TIMVISION BOX, ad una console PlayStation 4/5 o Xbox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

Gli utenti abbonati a DAZN e Sky, potranno seguire la partita in tv grazie all’app presente sul decoder Sky Q e attraverso il canale Zona DAZN (numero 214 della piattaforma Sky).