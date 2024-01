Lazio-Roma di Coppa Italia: prima i disordini, poi l’atmosfera da brividi | FOTO e VIDEO

CalcioWeb

E’ iniziata Lazio-Roma, sfida importantissima valida per i quarti di finale di Coppa Italia. La due squadre della Capitale sono state protagoniste di un inizio di stagione molto altalenante e attualmente sono addirittura fuori dalla zona Europa, rispettivamente al settimo e all’ottavo posto.

Momenti da brividi prima del fischio d’inizio all’Olimpico. Prima i disordini tra tifosi con un lancio di fumogeni tra tifoserie, poi lo spettacolo con coreografie mozzafiato. Adesso spazio al campo in un match da non fallire. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini.

#LazioRoma Lancio di fumogeni tra tifoserie nel pre partita pic.twitter.com/H2GgEEdvj6 — OcwSport.com (@ocwsport) January 10, 2024