Lazio-Roma: probabili formazioni, orario, pronostico e diretta tv

Continua il programma dei quarti di finale di Coppa Italia ed è altissima l’attesa per il derby tra Lazio e Roma. La sfida dell’Olimpico si preannuncia ‘caldissima’ sotto l’aspetto dell’agonismo e ambientale. La prima parte di stagione delle due squadre è stata molto altalenante e la qualificazione in Europa è a rischio. I biancocelesti sono reduci da tre vittorie consecutive in campionato e si sono rilanciati anche per la Champions, i giallorossi dal pareggio contro l’Atalanta.

Lazio-Roma: probabili formazioni

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Rovella, Kamada; Isaksen, Castellanos, Zaccagni. A disposizione: Sepe, Mandas, Gila, Casale, Hysaj, Pellegrini, Vecino, Luis Alberto, Cataldi, Basic, Felipe Anderson, Pedro.

ROMA (3-5-2): Svilar; Hiujsen, Mancini, Kristensen; Celik, Cristante, Paredes, Bove, Zalewski; Dybala, Lukaku. A disposizione: Rui Patricio, Boer, Llorente, Karsdorp, Kumbulla, Spinazzola, Lo. Pellegrini, Pagano, Pisilli, El Shaarawy, Azmoun, Belotti.

Lazio-Roma: l’orario

La partita fra Lazio e Roma, valevole per i quarti di Coppa Italia, andrà in scena mercoledì 10 gennaio, alle ore 18:00, presso lo stadio “Olimpico” di Roma.

Lazio-Roma: il pronostico

Il derby di Roma non ha mai bisogno di presentazioni e si preannuncia di grandissima intensità. La squadra di Maurizio Sarri è leggermente favorita dopo le ultime tre vittorie consecutive, ma la compagine di Mourinho sembra più attrezzata in attacco. Pronostico: X o GG.

Lazio-Roma: la diretta tv

Lazio-Roma sarà visibile in diretta in chiaro su Italia 1.