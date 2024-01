Lecce-Cagliari: probabili formazioni, orario, pronostico e diretta tv

CalcioWeb

Sfida salvezza nel giorno dell’Epifania fra Lecce e Cagliari. Punti pesanti in palio fra due squadre separate da pochi punti in classifica. Vincere, come sempre negli scontri diretti, ‘vale doppio’. Vediamo i dettagli del match.

Lecce-Cagliari: probabili formazioni

Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Blin, Gallo; Kaba, Ramadani, Gonzalez; Oudin, Piccoli, Strefezza.

Squalificati: Banda | Indisponibili: Dermaku, Rafia, Sansone, Touba

Cagliari (4-3-1-2): Scuffet; Zappa, Goldaniga, Dossena, Augello; Sulemana, Makoumbou, Deiola; Viola; Oristanio, Petagna.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Capradossi, Desogus, Lapadula, Luvumbo, Pavoletti, Prati, Rog, Shomurodov

Lecce-Cagliari: orario

La partita fra Lecce e Cagliari, valida per la 19ª Giornata di Serie A, si disputerà sabato 6 gennaio, alle ore 18:00, presso lo stadio via Del Mare di Lecce.

Lecce-Cagliari: pronostico

Scontro salvezza fra Lecce e Cagliari, in palio punti pesanti. Il Lecce viene da 2 ko consecutivi, è ancora distante dalla zona salvezza, ma con una vittoria nello scontro diretto potrebbe mettere un mattoncino importante in vista della seconda metà di stagione. Il Cagliari viene dal ko di Coppa Italia contro il Milan e in Serie A non vince da 3 giornate. Scegliamo una doppia chance 1X con un Over 1.5 dovuto ai 31 gol subiti dal Cagliari e alla media di circa 1 gol a partita segnato da entrambe le squadre (19 il Lecce e 16 il Cagliari).

Lecce-Cagliari: diretta tv

Lecce-Cagliari sarà trasmessa in esclusiva in diretta da DAZN e sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv e su tutti i televisori collegati al TIMVISION BOX, ad una console PlayStation 4/5 o Xbox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

Gli utenti abbonati a DAZN e Sky, potranno seguire la partita in tv grazie all’app presente sul decoder Sky Q e attraverso il canale Zona DAZN (numero 214 della piattaforma Sky).