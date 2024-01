Lecce-Juventus, l’annuncio di Allegri: due big ko, cambia la formazione

CalcioWeb

L’Inter è impegnata in Supercoppa e salta un turno di campionato, per la Juventus la ghiotta occasione di portarsi in vetta da sola senza sorpassi e controsorpassi. Un primo posto ‘temporaneo’, ma che potrebbe voler dire molto sotto il profilo psicologico e della pressione. Per farlo i bianconeri dovranno battere il Lecce. Trasferta ostica quella di domenica sera nella quale mancheranno due big.

Conferenza stampa Allegri: annunciati due infortuni

Nella conferenza stampa della vigilia di Lecce-Juventus, Massimiliano Allegri ha annunciato due assenze importanti: “la squadra sta bene, ha fatto un buon allenamento ieri. Domani saranno assenti Rabiot e Chiesa. Rabiot ha avuto un affaticamento sul polpaccio, invece Federico ha avuto un riacutizzarsi del problema al ginocchio e verrà rivalutato. È sempre complicato giocare a Lecce, vengono fuori partite scomode. È una squadra che crea e difende molto bene e nelle ultime 4 partite ha fatto risultati. Davanti son rimasti in tre, Milik sta molto bene, abbiamo partite importanti. Indipendentemente da chi gioca la differenza la fanno anche quelli che stanno in panchina“.

Le probabili formazioni di Lecce-Juventus

Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Gonzalez, Ramadani, Kaba; Oudin Krstovic, Almqvist.

All. D’Aversa

Juventus (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Gatti; Cambiaso, Mckennie, Locatelli, Miretti, Kostic; Vlahovic, Yildiz

All. Allegri