Lecce-Juventus: probabili formazioni, orario, pronostico e diretta tv

CalcioWeb

La partita fra Lecce e Juventus chiude il programma della 21ª Giornata di Serie A. I salentini proveranno a invertire un trand che li vede da 4 giornate senza vittorie. Non sarà facile contro una Juventus in grande forma e pronta ad approfittare di un turno di stop dell’Inter (impegnata in Supercoppa) per prendersi la vetta solitaria. Vediamo i dettagli della partita.

Probabili formazioni Lecce-Juventus

Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Kaba, Ramadani, Gonzalez; Almqvist, Krstovic, Strefezza.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Banda, Dermaku, Rafia, Sansone, Touba

All. D’Aversa

Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Yildiz.

Squalificati: Fagioli, Pogba | Indisponibili: Kean

All. Allegri

Orario Lecce-Juventus

La partita fra Lecce e Juventus, valida per la 21ª Giornata di Serie A, andrà in scena domenica 21 gennaio, alle ore 20:45, allo stadio “Via del Mare” di lecce.

Pronostico Lecce-Juventus

La Juventus ha l’occasione di superare l’Inter che salterà un turno a causa della Supercoppa. I bianconeri, nella famosa frase di Allegri “guardie e ladri”, potrebbero trasformarsi da inseguitori in inseguiti, seppur solo in via temporanea. Ottenendo 3 punti contro il Lecce, in astinenza di vittorie da 4 giornate, Vlahovic e compagni potrebbero mettere pressione all’Inter in vista del rientro in Italia. E chissà che la lotta in vetta non possa subire uno scossone. I bianconeri punteranno al 2.

Diretta tv Lecce-Juventus

Lecce-Juventus sarà trasmessa in esclusiva in diretta da DAZN e sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv e su tutti i televisori collegati al TIMVISION BOX, ad una console PlayStation 4/5 o Xbox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

Gli utenti abbonati a DAZN e Sky, potranno seguire la partita in tv grazie all’app presente sul decoder Sky Q e attraverso il canale Zona DAZN (numero 214 della piattaforma Sky).