Colpo di scena al Liverpool: l’allenatore Klopp annuncia l’addio | VIDEO

CalcioWeb

Sarà l’ultima stagione di Jurgen Klopp sulla panchina del Liverpool. L’annuncio è arrivato direttamente dal club inglese sul profilo Twitter ufficiale: “Jürgen Klopp ha annunciato la sua decisione di dimettersi da allenatore del Liverpool al termine della stagione, dopo aver informato la proprietà del club del suo desiderio di lasciare l’incarico in estate”.

Il Liverpool è una grandissima protagonista della stagione in corso e guida la classifica della Premier League. La squadra è tornata competitiva ed è una seria candidata per la vittoria finale. L’annuncio di Klopp è stato come un fulmine a ciel sereno per gli addetti ai lavori soprattutto in questo periodo della stagione. Il futuro del tedesco è ancora molto incerto e sembra troppo presto per azzardare una futura destinazione.

Watch or read our emotional interview with Jürgen Klopp in full as he discusses today’s news in detail and explains the reasons for his decision. — Liverpool FC (@LFC) January 26, 2024

Le parole di Klopp

“Se mi venisse chiesto se lavorerò ancora come manager in questo momento direi di no. Ma ovviamente non so come mi sentirò tra un po’ di tempo, visto che non mi sono mai ritrovato in una situazione del genere. Quello che so con certezza è che non allenerò mai e poi mai un club inglese diverso dal Liverpool, al 100%. Il mio amore per questo club, il mio rispetto per la gente è troppo grande. Non potrei e non posso pensarci neanche per un secondo. Non c’è alcuna possibilità, siamo parte della famiglia, qui ci sentiamo a casa. Non c’è alcuna possibilità di farlo”. Sono le parole di Jurgen Klopp.

“Se lavorerò ancora? Certo, mi conosco, non posso stare senza fare niente. Certamente non allenerò un club o una Nazionale per almeno un anno, non voglio farlo. È una situazione davvero strana perché devo spiegare che non ho più energie, ma ora sono seduto qui e sono in fermento per tutto quello che sta succedendo. Ma a causa del rapporto che abbiamo, devo prendere la decisione che ho preso. Nessuno mi ha licenziato, ho preso questa decisione da solo. Penso di non essere la persona giusta per il futuro del Liverpool e quindi devo lasciare. Non vedo l’ora che arrivi la partita contro il Norwich, davvero, non vedo l’ora di giocarla, una partita in casa. Poi affronteremo il Chelsea. Tutto quello che è successo da quando sono qui è stato fantastico, continuerò a fare parte e a sostenere questo club”, conclude il tedesco.