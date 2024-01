Magonza-Union Berlino posticipata: il motivo

CalcioWeb

E’ arrivato il momento della 18ª giornata della Bundesliga e lo spettacolo si preannuncia di altissimo livello. Trasferta insidiosa per la capolista Bayer Leverkusen contro il Lipsia, il Bayern Monaco chiamato alla vittoria nel match casalingo contro il Werder Brema.

Sfida in trasferta anche per lo Stoccarda contro il Bochum e del Borussia Dortmund contro il Colonia. In zona salvezza match casalingo del Darmstadt contro il Francoforte.

Magonza-Union Berlino posticipata

Il match Magonza-Union Berlino, valevole per 18ª giornata della Bundesliga e in programma venerdì 19 gennaio alle 20:30, è stata posticipata. Il motivo? Le difficili condizioni meteo che hanno costretto alla chiusura dello stadio di casa per la “forte formazione di ghiaccio sulle gradinate inferiori, soprattutto nelle zone in piedi e in quelle di passaggio. Una nuova data della partita sarà annunciata a breve”.