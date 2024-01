Così si condiziona lo scudetto: manca un rigore alla Fiorentina contro l’Inter | VIDEO

CalcioWeb

Caos in Serie A nel corso del posticipo della 22ª giornata del massimo torneo italiano tra Fiorentina e Inter. I padroni di casa passano in vantaggio con Nzola, ma il gol viene annullato per fuorigioco. Passano pochi minuti ed i nerazzurri passano in vantaggio con Lautaro Martinez. La spinta del ‘Toro’ sull’avversario Parisi sembra evidente, ma l’arbitro non fischia.

Al 36′ un altro episodio clamoroso: trattenuta netta di Bastoni su Ranieri. Anche in questo caso la decisione sembra a favore dei viola, non secondo l’arbitro e il Var. Il direttore di gara fa riprendere il gioco senza assegnare il penalty.

Descrivetemi questo sport con una parolapic.twitter.com/0UWVvRwbj4 — Duivel (@ItsDuivel) January 28, 2024