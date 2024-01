Marco Materazzi scrive a Gigi Riva: “è il momento giusto per chiederti scusa”

CalcioWeb

Il mondo del calcio si prepara all’ultimo saluto a Gigi Riva, ex calciatore di Cagliari e Nazionale italiana morto all’età di 79 anni dopo un iniziale malore. La situazione è precipitata nel giro di poche ore e la notizia ha sconvolto l’ambiente calcistico.

Marco Materazzi, ex calciatore dell’Inter, ha pubblicato una lettera emozionante sul profilo Instagram. “Gigi, io lo so che mi hai perdonato, ma forse è il momento giusto per chiederti scusa dell’unica volta in cui non ti ho dato retta. Quel giorno del gennaio 2007, a Roma, quando fu Blatter a venire per chiederci scusa: a Berlino non ci aveva consegnato la coppa del mondo. Mi chiedesti di essere gentile, con lui. “No, Gigi: la mano non gliela stringerò, mai e poi mai…”. Avevi fatto di tutto per sdrammatizzare il momento, ma sai come sono fatto. Lo sapevi così bene che forse sei stato quello che mi ha sempre difeso più di tutti, quando in tanti mi attaccavano”.

Materazzi continua: “e sicuramente sei stato quello che ha rinviato il mio addio alla maglia azzurra: ero a Cagliari con l’Inter, mi venisti a trovare in ritiro per convincermi che la mia idea di lasciare la Nazionale era sbagliata. Questo eri tu, Gigi: uno di poche parole, ma che trovava sempre quelle giuste. E’ per questo che oggi noi non ne troviamo, per dire quanto è forte il dolore. E quanto ci mancherai”.