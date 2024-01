Matic è un nuovo calciatore del Lione: il VIDEO del Rennes è geniale

CalcioWeb

Nemanja Matic, ex calciatore della Roma, inizia una nuova avventura: dal Rennes è stato concretizzato il passaggio al Lione, sempre in Ligue 1. La sua vecchia squadra ha trovato un modo ironico e geniale per dare l’addio al calciatore che era entrato in conflitto con la dirigenza anche per situazioni fuori dal campo.

Il Rennes ha postato un video sul proprio profilo X con riferimento al suo annuncio in estate dove l’ex Roma era stato presentato con un video in cui veniva esposto un quadro al Museo delle Belle Arti di Rennes al posto di uno dell’artista Jean-Baptiste Greuze.

“La mostra era solo temporanea…il lavoro di Jean-Baptiste Greuze ritrova il suo posto”, è il messaggio del Rennes dopo la cessione di Matic.

L’exposition n’était que temporaire… 🫣 L’œuvre de Jean-Baptiste Greuze retrouve sa place. 🎨 ℹ️ Le tableau est à retrouver au musée des beaux-arts de Rennes. pic.twitter.com/yVNPK3U4X1 — Stade Rennais F.C. (@staderennais) January 27, 2024