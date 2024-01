Mattia Guarnieri vola in Islanda, il portiere ex Palermo a CalcioWeb: “pronto al definitivo rilancio”

CalcioWeb

Mattia Guarnieri, portiere di grande affidamento e sicuro valore, è pronto per una nuova stimolante esperienza all’estero. Si tratta di un portiere classe 2000, in grado di imporsi ad altissimi livelli. Cresciuto nel Palermo, nel corso della carriera ha indossato le maglie di Fondi, Fasano, Casarano, Cerignola, Muravera, poi l’esperienza in Finlandia all’OTP e infine il Molfetta. E’ un portiere completo tra i pali e molto reattivo, bravo nelle uscite e di grande personalità.

Mattia Guarnieri in Islanda: i dettagli e le prime dichiarazioni

E’ fatta per il passaggio di Mattia Guarnieri al Knattspyrnufélag Austfjarða, una squadra di calcio islandese. Il club è stato fondato nel 2022 dalla fusione di due club, Leiknir Fáskrúðsfjörður e Fjarðabyggð. Secondo indiscrezioni di CalcioWeb il portiere italiano ha firmato il contratto di una stagione da Aprile a Novembre. L’appuntamento è previsto dall’1 Aprile per il ritiro pre-campionato in Spagna.

Contattato da CalcioWeb, il portiere Mattia Guarnieri ha commentato l’accordo con il club islandese: “sono molto felice di questa nuova opportunità e ringrazio la “Afram” di Carlos e Nacho per aver concluso questa trattativa. Arrivo da un anno e mezzo difficile e questa possibilità rappresenta per me il rilancio. Farò parte di una squadra forte formata da calciatori con tanta esperienza in diversi club di massima categoria (Bosnia, Serbia, Francia e Spagna) e da molti di loro avrò solo da imparare. Non vedo l’ora e mi farò trovare pronto”.