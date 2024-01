Milan-Atalanta: probabili formazioni, orario, pronostico e diretta tv

CalcioWeb

La Coppa Italia entra sempre più nel vivo e continua il programma dei quarti di finale dopo la qualificazione della Fiorentina contro il Bologna ai calci di rigore. Non solo Lazio-Roma, è alta l’attesa anche per la sfida serale tra Milan e Atalanta. La squadra di Stefano Pioli è reduce dalla bella vittoria in campionato contro l’Empoli e si è rilanciata per le zone alte della classifica. La compagine di Gasperini è in corsa per la qualificazione in Europa e nell’ultima partita non è andata oltre il pareggio contro la Roma.

Milan-Atalanta: probabili formazioni

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Gabbia, Theo Hernandez, Jimenez; Reijnders, Musah; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Jovic. Allenatore: Pioli.

Squalificati: nessuno. Diffidati: Musah.

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Hien; Holm, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; Miranchuk, Scamacca. Allenatore: Gasperini.

Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno

Milan-Atalanta: l’orario

La partita fra Milan e Atalanta, valevole per i quarti di Coppa Italia, andrà in scena mercoledì 10 gennaio, alle ore 21:00, presso lo stadio San Siro.

Milan-Atalanta: il pronostico

Spettacolo assicurato a San Siro tra due squadre propositive in zona offensiva. Si preannuncia una partita nel complesso equilibrata e la possibilità dei tempi supplementari non è da scartare. Pronostico: X o GG.

Milan-Atalanta: la diretta tv

Milan-Atalanta, valida per i quarti di finale della Coppa Italia, sarà visibile in diretta in chiaro su Canale 5 e in streaming sull’app Infinity.