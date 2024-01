Il Milan non è una squadra di… rigore, il Bologna sì: pareggio scoppiettante a San Siro

CalcioWeb

Solo un pareggio per il Milan nel match della 22ª giornata del campionato di Serie A e la squadra di Pioli deve recriminare dopo il pareggio della Juventus contro l’Empoli. La partita dei rossoneri contro il Bologna è stata condizionata dagli errori dal dischetto, addirittura due nella stessa partita. Passo in avanti della compagine di Thiago Motta dopo il calo delle ultime partite.

Il Milan si schiera con Leao, Pulisic e Giroud, il Bologna risponde con Ferguson, Urbanski e Zirkzee. Al 16′ le squadre si fermano per omaggiare il portiere Maignan, vittima nell’ultima giornata dei cori razzisti da parte dei tifosi dell’Udinese. Ci prova Leao, poi il Bologna passa con il solito Zirkzee. I rossoneri sprecano due occasioni, poi l’arbitro fischia un rigore per un contatto di Ferguson su Kjaer: dal dischetto si presenta Giroud e sbaglia. Espulso Thiago Motta per proteste.

Al 45′ il Milan trova il pareggio con il centrocampista Loftus-Cheek. Grande occasione sbagliata da Zirkzee, poi Leao sfiora il gol. Al 73′ un altro rigore per il Milan: dal dischetto si presenta Theo Hernandez, il tiro si stampa sul palo e il gol su ribattuta non è valido. La partita sembra indirizzata sull’1-1, all’83’ un altro gol di Loftus-Cheek porta in vantaggio i rossoneri. Nel finale ingenuità di Terracciano che trattiene la maglia di Kristiansen: dal dischetto Orsolini sigla il definitivo 2-2.

La classifica

Juventus 53

Inter 51

Milan 46

Atalanta 36

Fiorentina 34

Lazio 33

Bologna 33

Roma 32

Napoli 31

Torino 31

Genoa 25

Monza 25

Frosinone 22

Lecce 21

Sassuolo 19

Udinese 18

Cagliari 18

Verona 17

Empoli 17

Salernitana 12