Milan-Bologna: probabili formazioni, orario, pronostico e diretta tv

La 22ª giornata del campionato di Serie A regala una sfida interessante: Milan-Bologna. La squadra di Stefano Pioli è tornata molto competitiva e nell’ultima giornata del massimo torneo italiano è stata protagonista del colpo sul difficile campo dell’Udinese. La compagine di Thiago Motta, una delle sorprese più belle della stagione, è in difficoltà e non vince da quattro giornate.

Milan-Bologna: probabili formazioni

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Reijnders, Adli; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Bennacer, Caldara, Chukwueze, Kalulu, Pobega, Thiaw, Tomori

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Lucumì, Calafiori, Kristiansen; Moro, Freuler; Orsolini, Ferguson, Saelemaekers; Zirkzee.

Squalificati: Posch | Indisponibili: Ndoye

Milan-Bologna: l’orario

La partita fra Milan-Bologna, valida per la 22ª Giornata di Serie A, si disputerà alle ore 20:45 di sabato 27 gennaio presso lo stadio San Siro di Milano.

Milan-Bologna: il pronostico

Il Milan è in grande forma, il Bologna in difficoltà. La partita si preannuncia comunque molto insidiosa e la vittoria dei rossoneri non è per nulla scontata. La squadra di Thiago Motta è in grado di pungere in contropiede, ci tuteliamo con il pronostico MG 1-3 Casa.

Milan-Bologna: la diretta tv

Milan-Bologna sarà trasmessa in co-esclusiva in diretta da DAZN e SKY e sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv e su tutti i televisori collegati al TIMVISION BOX, ad una console PlayStation 4/5 o Xbox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

Gli utenti abbonati a DAZN e Sky, potranno seguire la partita in tv grazie all’app presente sul decoder Sky Q e attraverso il canale Zona DAZN (numero 214 della piattaforma Sky).