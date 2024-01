Milan-Cagliari: probabili formazioni, orario, pronostico e diretta tv

CalcioWeb

Continua il programma degli ottavi di finale di Coppa Italia e il 2024 si apre con una sfida molto interessante tra Milan e Cagliari. Si affrontano due squadre in corsa per obiettivi completamente diversi in Serie A: i rossoneri sono rientrati in corsa per traguardi ambiziosi dopo la vittoria casalinga contro il Sassuolo, la squadra di Ranieri è reduce dal pareggio contro l’Empoli e la situazione di classifica è ancora molto delicata.

Milan-Cagliari, le probabili formazioni

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Simic, Hernandez, Jimenez; Adli, Reijnders; Chukwueze, Romero, Traoré; Jovic. Allenatore: Pioli. A disposizione: Mirante, Nava, Florenzi, Kjaer, Nsiala, Bartesaghi, Loftus-Cheek, Krunic, Zeroli, Pulisic, Giroud, Leao.

CAGLIARI (4-3-1-2): Radunovic; Di Pardo, Wieteska, Obert, Hatzidiakos; Deiola, Makoumbou, Jankto; Mancosu; Petagna, Luvumbo. Allenatore: Ranieri. A disposizione: Scuffet, Aresti, Azzi, Capradossi, Goldaniga, Zappa, Sulemana, Viola, Lapadula, Oristanio, Pereiro.

Milan-Cagliari, l’orario

Milan-Cagliari, partita valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia, andrà in scena martedì 2 gennaio, alle ore 21:00, allo stadio San Siro.

Milan-Cagliari, il pronostico

La Coppa Italia è un obiettivo molto importante per il Milan e anche le previsioni sono a favore dei rossoneri: 1 + over 1,5.

Milan-Cagliari, la diretta tv

La partita tra Milan e Cagliari, in programma alle ore 21 a San Siro, sarà visibile in diretta tv in chiaro su Canale 5. La diretta streaming sarà disponibile su Mediaset Infinity.