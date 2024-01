Il Milan cambia musica: chi è Jhon Duran, l’attaccante colombiano proposto al club

CalcioWeb

Il Milan continua la ricerca ad un attaccante da regalare al tecnico Stefano Pioli e due trattative si preannunciano sempre più in salita: il riferimento è al 27enne Serhou Guirassy dello Stoccarda e al 23enne Jonathan David. Nel primo caso il problema principale è rappresentato dalla concorrenza agguerrita, nel secondo dalle richieste economiche del Lille considerate eccessive dal club rossonero.

Il nome nuovo per il reparto avanzato è quello di Jhon Duran, attaccante colombiano attualmente all’Aston Villa. Il 20enne è stato proposto al club rossonero ed è un profilo interessante valutato dai dirigenti del Milan. Un ostacolo, però, rischia di condizionare la trattativa: il classe 2003 è extracomunitario e il Milan dovrebbe prima far uscire un calciatore extracomunitario per liberare uno slot.

Chi è Jhon Duran

Jhon Duran è un calciatore colombiano classe 2003 considerato di grande prospettiva e già pronto per un campionato ad ottimi livelli. Si tratta di un attaccante molto bravo nella protezione della palla e nelle sponde per i compagni di squadra. Il suo punto di forza è anche la velocità in transizione e punta gli avversari con grande facilità. E’ un attaccante forte fisicamente ma anche rapido ed è stato paragonato a Romelu Lukaku. E’ stato inserito nella lista dei migliori calciatori nati nel 2003.

Il punto debole è ancora l’inesperienza, in più ha avuto qualche problema di troppo con i cartellini. In Inghilterra sono circolare anche delle voci di un battibecco con l’allenatore Emery a causa del poco coinvolgimento durante la stagione. Il calciatore ha mostrato segni di malcontento, cancellando dai social media tutte le immagini con la maglia dell’Aston Villa. Poi la situazione è tornata alla normalità con le scuse del calciatore.

Cresciuto nelle giovanili dell’Aston Villa, le prime vere esperienze sono state con Envigado e Chicago Fire. Si dimostra subito un attaccante interessante, anche dal punto di vista realizzativo. Torna all’Aston Villa, gioca poco ma attira comunque l’attaccante di club importanti in Europa. E’ destinato ad un trasferimento a gennaio per giocare con maggiore continuità.