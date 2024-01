Milan, anche Pioli cita Sinner in conferenza stampa

CalcioWeb

Vigilia di campionato in casa Milan. La squadra di Stefano Pioli si prepara per il match contro il Bologna con il chiaro obiettivo di continuare la corsa alle prime due posizioni in campionato. “Sinner? Ho visto la partita perché ho la fortuna di andare a letto presto e svegliarmi presto. Ha fatto qualcosa di incredibile, battere il numero uno così con forza, come lo ha battuto lui.

Non puoi arrivare a quei livelli senza talento e se non hai lavorato su quel talento. In questi anni nel nostro percorso, abbiamo dimostrato di poter lavorare in un certo modo, avere la mentalità giusta e forse in questo assomigliamo a Jannik ma lui è al top del mondo e noi stiamo lavorando per arrivarci”: sono le dichiarazioni del tecnico rossonero in conferenza stampa.

Pioli sul caso Maignan

“Maignan? Mi auguro che quanto successo abbia insegnato qualcosa. Volevo dire che l’Udinese si è comportata in modo ineccepibile. Credo ci debba essere la certezza della pena. E certi episodi devono essere cancellati, eliminati in un ambiente in cui il 99% delle persone va allo stadio per vivere una giornata di sport. Penso sia il momento della fermezza”, continua il tecnico rossonero. “Come ho visto Maignan in questi giorni? Sereno, forte e fiero del sostegno ricevuto da tutti”.