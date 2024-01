La moglie di Simeone e quel ‘favore arbitrale’ all’Inter: post velenoso dopo la Supercoppa

CalcioWeb

“È stata dura, abbiamo avuto un giorno in meno di riposo. Abbiamo faticato, ma l’importante è che l’abbiamo portata a casa per il terzo anno di fila“. Lautaro Martinez ha esternato così la sua gioia per la vittoria della Supercoppa Italiana arrivata, proprio grazie al suo gol, nella finale di ieri notte contro il Napoli. Terzo trofeo consecutivo per l’Inter e per l’argentino.

Un altro argentino ha vissuto una serata diametralmente opposta. Giovanni Simeone è stato espulso e ha lasciato il Napoli in 10. Episodio che ha generato grandi proteste fra i partenopei in campo e sui social. A proposito di social, un post particolare è balzato agli onori delle cronache.

Il post Threads della moglie di Simeone dopo la Supercoppa Italiana

Giulia Coppini, moglie di Giovanni Simeone, ha ripreso le parole di Lautaro con un post velenoso su Threads: “non è facile vincere con un giorno di riposo in meno, ma con l’arbitro a favore direi di sì“. Chiaro riferimento all’espulsione del marito, a suo dire un ‘favore arbitrale’ nei confronti dei nerazzurri. Il post è stato poi cancellato dalla ragazza.