Il montepremi della Supercoppa Italiana: ricco premio per vincitrice e… perdente

Tutto pronto per la Supercoppa Italiana che prenderà il via oggi da Riad. Napoli e Fiorentina apriranno il programma della competizione alle ore 20:00 italiane presso l’Al-Awwal Park. Impegnate 4 squadre del campionato italiano secondo i seguenti criteri: il Napoli Campione d’Italia e la Lazio seconda in classifica; l’Inter vincitrice della Coppa Italia e la Fiorentina finalista perdente. In palio un trofeo che fa gola a tutti e non solo.

Il montepremi della Supercoppa Italiana 2024

La Supercoppa Italiana porta con sè anche un importante premio in denaro per le casse del club che tornerà da Riad con il trofeo. E non solo. La squadra vincitrice incasserà ben 8 milioni di euro. La squadra perdente in finale potrà consolarsi con un premio da 5 milioni di euro.