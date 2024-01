Monza-Sassuolo: probabili formazioni, pronostico, orario e diretta tv

CalcioWeb

La sfida della 22ª Giornata di Serie A tra Monza e Sassuolo mette in palio punti importanti per… stare tranquilli. I brianzoli vengono da due sconfitte, sono al 12° posto con 25 punti, ben lontani dalla zona salvezza, ma vorrebbero consolidare la propria posizione e magari migliorarla. Il Sassuolo viene dal netto ko contro la Juventus, è 15° e di punti ne ha 19, appena 2 sulla zona retrocessione. Tre punti servirebbero a entrambe: situazioni diverse, finalità comune. Vediamo i dettagli del match.

Le probabili formazioni di Monza-Sassuolo

Monza (3-4-2-1): Di Gregorio; D’Ambrosio, Pablo Marì, Caldirola; Ciurria, Pessina, Gagliardini, Kyriakopoulos; Colpani, V. Carboni; Mota.

Squalificati: Gomez | Indisponibili: Caprari, Machin

All. Palladino

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Pedersen, Ruan, Ferrari, Doig; Boloca, Matheus Henrique; Castillejo, Thorstvedt, Laurienté; Pinamonti.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Berardi, Defrel, Erlic, Obiang, Racic, Toljan

All. Dionisi

Il pronostico di Monza-Sassuolo

Una sconfitta per entrambe nell’ultima giornata del campionato di Serie A. Il Monza occupa la 12ª posizione, il Sassuolo la 15ª. La squadra di Palladino è favorita per i tre punti, ma i neroverdi sono più pericolosi in attacco. Pronostico: MG 1-3 Ospite.

L’orario di Monza-Sassuolo

La partita fra Monza e Sassuolo, valida per la 22ª Giornata di Serie A, si giocherà domenica 28 gennaio, alle ore 15:00, presso l’U-Power Stadium di Monza.

La diretta tv di Monza-Sassuolo

Monza-Sassuolo sarà trasmessa in esclusiva in diretta da DAZN e sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv e su tutti i televisori collegati al TIMVISION BOX, ad una console PlayStation 4/5 o Xbox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

Gli utenti abbonati a DAZN e Sky, potranno seguire la partita in tv grazie all’app presente sul decoder Sky Q e attraverso il canale Zona DAZN (numero 214 della piattaforma Sky).