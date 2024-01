“Lazio mer**” durante Napoli-Fiorentina: la protesta degli arabi è meno assurda di quanto sembra

CalcioWeb

È il 95′ minuto di Napoli-Fiorentina, prima delle due semifinali di Supercoppa Italiana. Siamo a Riad, Arabia Saudita, lo stadio Al-Awwal Park, noto come King Saud University Stadium, la casa dell’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo, è semivuoto. Da uno spicchio di tifosi arabi spunta uno striscione in cui si legge chiaramente la parola “merd**” scritta in perfetto italiano.

Lo striscione viene srotolato completamente e la prima parola è… Lazio. “Lazio merd**“, una frase che ha lasciato attoniti gli italiani presenti. Soprattutto alla luce del match in campo che continuava a essere Napoli-Fiorentina. Eppure, la protesta dei tifosi arabi potrebbe essere meno assurda di quel che si pensa.

Striscione “Lazio mer**”, il motivo della protesta dei tifosi arabi in Supercoppa

Vogliamo evitare di pensare che si sia trattato di un errore di data o di partita come ha ironizzato qualcuno sui social. La protesta dei tifosi arabi è ben più mirata e prende le mosse da alcune dichiarazioni di Maurizio Sarri. L’allenatore della Lazio ha criticato l’Arabia Saudita e l’organizzazione dell’evento nel Paese unicamente, a dire dell’allenatore biancoceleste, per una questione monetaria.

I tifosi se la sono legata al dito. Sembra esagerato? Non lo è. In vista della Supercoppa di Spagna, il madrileno Toni Kroos aveva speso una critica simile in proposito ed è stato bersagliato dai fischi di tutto lo stadio per due partite giocate, hating che si è poi riversato anche sui social del calciatore. Chissà se durante la partita fra Inter e Lazio ci sarà qualche forma di protesta simile.

Le parole di Maurizio Sarri contro la Supercoppa Italiana in Arabia Saudita

Come spesso accade, Maurizio Sarri non ha paura di esprimere la propria opinione senza giri di parole e senza preoccuparsi di essere politicamente corretto. In occasione della Supercoppa Italiana in Arabia Saudita, l’allenatore del Napoli ha speso parole che hanno lasciato il segno.

“La Supercoppa in Arabia Saudita? Questo è tutto tranne che sport, è un prendi soldi e scappa. – ha dichiarato – Prendiamo tutto quello che si può prendere in maniera miope e andiamo a elemosinare soldi in giro per il mondo. Con tutti i problemi che ci sono nei calendari, si fa una Supercoppa a quattro. Se il calcio moderno è questo, sono contento di essere vecchio.

La Supercoppa serve all’allenatore per dire che ha vinto qualcosa, non al club per crescere. Detto questo, facciamo 6000 chilometri e faremo il massimo. È una parentesi di un campionato che ha bisogno di soldi e li cerca nei modi più inutili. La finale di FA Cup, che è la partita più vista di tutte, si gioca da anni nello stesso stadio“. Frasi che, evidentemente, non sono piaciute ai tifosi arabi.