Mourinho, l’addio da brividi ai dipendenti: abbracci e lacrime

Ambiente da brividi a Trigoria. E’ andato in scena l’ultimo saluto di José Mourinho, esonerato ufficialmente dalla dirigenza dopo la sconfitta in campionato contro il Milan e in generale un rendimento in stagione ben al di sotto delle aspettative. Al suo posto arriva Daniele De Rossi, ex centrocampista giallorosso.

Il tecnico portoghese e i membri del suo staff hanno ringraziato personalmente tutti i dipendenti e gli amici. Lacrime ed emozione a Trigoria tra i dipendenti. Poco dopo le 13:00 l’addio definitivo al centro sportivo giallorosso.