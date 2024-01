Mourinho, la Roma è già il passato: gesto fortissimo contro club e calciatori

CalcioWeb

Gesto durissimo di José Mourinho dopo l’esonero dalla Roma. Il club giallorosso ha deciso di silurare l’allenatore portoghese dopo la sconfitta in campionato contro il Milan e in generale un rendimento molto negativo tra campionato, Coppa Italia e Europa League. Al suo posto l’arrivo di Daniele De Rossi, già protagonista della vittoria all’esordio in Serie A contro l’Hellas Verona.

A poco più di una settimana dall’esonero il tecnico portoghese ha deciso di cancellare la Roma e tutti i 28 calciatori dai profili seguiti su Instagram. E’ quanto riporta Adnkronos. Lo Special One è alla ricerca di una nuova squadra e lo voci sono sempre più insistenti. Nel frattempo ha deciso di chiudere definitivamente con il passato.