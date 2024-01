Napoli, blitz sul calciomercato: in chiusura Dendoncker

CalcioWeb

Movimento a sorpresa sul calciomercato del Napoli. La squadra di Walter Mazzarri è reduce dalla sconfitta in Supercoppa italiana contro l’Inter e adesso è concentrata in vista dei prossimi appuntamenti in campionato. La dirigenza è pronta a definire una trattativa a sorpresa sul fronte calciomercato: secondo Sky Sport è in chiusura la trattativa per Leander Dendoncker dell’Aston Villa. L’operazione è stata definita in prestito con diritto di riscatto sui 10 milioni di euro. Già domani le visite mediche.

Chi è Leander Dendoncker

Leander Dendoncker è un calciatore belga, difensore dell’Aston Villa classe 1995. E’ un jolly dal punto di vista tattico per la capacità di giocare anche in posizione leggermente avanzata. Si tratta di un calciatore completo con capacità in fase difensiva, di marcatura ed abile nel gioco aereo.

La prima vera esperienza è stata con la maglia dell’Anderlecht e il rendimento è stato di ottimo livello. Passa al Wolves e si conferma, poi l’accordo con l’Aston Villa.