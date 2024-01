Napoli, chi è Hamed Traore: dallo scandalo dei ‘falsi genitori’ al ricovero in ospedale

CalcioWeb

Il Napoli è pronto a chiudere il secondo colpo della sessione invernale di calciomercato: si tratta di Hamed Traore, vecchia conoscenza del calcio italiano. Si tratta di un calciatore ivoriano classe 2000 di ruolo centrocampista. E’ un jolly dal punto di vista tattico per la capacità di giocare anche nel ruolo di mezzala e di trequartista. Il suo punto di forza è la corsa ed è un pericolo costante per le difese avversarie, attacca la profondità con continuità ed è un valore aggiunto anche in fase realizzativa.

Cresciuto nelle giovanili dell’Empoli, si mette in mostra come un calciatore di grande potenziale e viene promosso in prima squadra. Il definitivo salto di qualità si registra al Sassuolo. Il 31 gennaio 2023 passa al Bournemouth in prestito con obbligo di riscatto fissato a 30 milioni di euro e firma il contratto fino al 2028. Il ritorno in Italia è certo e il Napoli ha superato in volata la concorrenza di Milan e Roma. L’intesa di massima è stata raggiunta per un prestito (forse di 18 mesi) con riscatto.

Hamed Traore: dallo scandalo della falsa identità al ricovero in ospedale

La carriera di Hamed Traore è stata condizionata anche dalle ultime vicende fuori dal campo. Nato ad Abidjan, in Costa d’Avorio, è cresciuto a Barco, una frazione del comune di Bibbiano in provincia di Reggio Emilia. Nel 2020 è stata resa pubblica un’inchiesta dalla Procura di Parma sulla veridicità degli atti per l’arrivo in Italia e sulla parentela con Amad, un altro calciatore professionista.

E’ stato accusato di falsificazione dei documenti con lo scopo di falsificare una relazione con Amad Diallo Traorè, ivoriano residente in Italia, e chiedere un ricongiungimento familiare per l’arrivo in Italia. Nel 2021 è stato riconosciuto colpevole di aver violato il Codice di Giustizia sportiva per essere entrato a far parte della squadra Boca Barco con il nome di Hamed Junior Traorè. Il calciatore ha chiesto il patteggiamento e la vicenda si è conclusa con una multa da 48mila euro.

Nel dicembre 2023 ha contratto la malaria ed è stato costretto al ricovero in ospedale. Adesso è guarito e la carriera da calciatore è destinata a decollare definitivamente.