Napoli, non solo Traore e Ngonge: altri due colpi annunciati da De Laurentiis

CalcioWeb

Il Napoli è reduce dalla vittoria di sofferenza in Serie A contro la Salernitana e si prepara a scendere in campo per la semifinale di Supercoppa italiana contro la Fiorentina. Il presidente Aurelio De Laurentiis ha mandato un chiaro messaggio alla vigilia della partita contro i viola.

“Abbiamo dimostrato, dal 2004 ad oggi, che a Napoli si può essere vincenti e vogliamo tornare ad esserlo prima possibile. Bisogna rimettere il Napoli sui binari. Andava resettato tutto dopo lo Scudetto e ora lo stiamo facendo anche scegliendo sul mercato giocatori adatti al momento ma anche al futuro”: sono le dichiarazioni del numero uno azzurro ai microfoni dei giornalisti da Riad.

Non solo Traore e Ngonge, il presidente De Laurentiis ha annunciato altri movimenti: “poi ne compreremo altri due”. Nel mirino un difensore e un centrocampista.