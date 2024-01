Napoli-Fiorentina: probabili formazioni, orario, pronostico e diretta tv

CalcioWeb

E’ arrivato il momento della Supercoppa italiana e lo spettacolo si preannuncia di altissimo livello. Nella prima semifinale in campo Napoli e Fiorentina, due squadre in corsa per obiettivi importanti nel campionato di Serie A. La squadra di Walter Mazzarri è reduce dalla vittoria contro la Salernitana e la zona Champions League è ancora alla portata. I viola sono un po’ in difficoltà dopo un rendimento eccezionale e nelle ultime due partite è arrivato solo un punto.

Napoli-Fiorentina: probabili formazioni

NAPOLI (4-3-3): Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Cajuste, Lobotka, Zielinski; Politano, Simeone, Kvaratskhelia. Allenatore: Mazzarri. A disposizione: Contini, Mazzocchi, D’Avino, Ostigard, Gaetano, Zerbin, Lindstrom, Raspadori.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Faraoni, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Arthur, Duncan; Ikoné, Bonaventura, Parisi; Beltran. Allenatore: Italiano. A disposizione: Christensen, Martinelli, Quarta, Mina, Kayode, Barak, Maxime Lopez, Mandragora, Infantino, Nzola, Sottil, Brekalo.

Napoli-Fiorentina: l’orario

La partita fra Napoli e Fiorentina, valevole per la semifinale di Supercoppa italiana, è in programma giovedì 18 gennaio, alle ore 20:00 all’Al-Awwal Park di Riyadh.

Napoli-Fiorentina: il pronostico

Si affrontano due squadre dal rendimento altalenante in Serie A. Si preannuncia una partita a viso aperto tra due squadre in grado di garantire soluzioni importanti nel reparto offensivo. La Fiorentina è più in forma, il Napoli è più talentuoso. Pronostico: GG.

Napoli-Fiorentina: diretta tv

Napoli-Fiorentina, semifinale di Supercoppa italiana, sarà visibile in esclusiva in diretta in chiaro su Italia 1 e in streaming su Mediaset Infinity.