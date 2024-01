Napoli-Fiorentina, rigore inguardabile di Ikone | VIDEO

CalcioWeb

Napoli e Fiorentina sono in campo per la prima semifinale di Supercoppa italiana e le due squadre sono all’intervallo sul punteggio di 1-0 a favore della squadra di Walter Mazzarri. Nel complesso la sfida è stata equilibrata e si è sbloccata al 22′ con un gol di Simeone: grande passaggio di Juan Jesus e il Cholito chiude in diagonale.

Nei secondi finali del primo tempo bella giocata di Ikone e calcio di rigore a favore della squadra di Vincenzo Italiano. Dal dischetto si presenta proprio il francese e il risultato non è entusiasmante: tiro inguardabile e pallone alle ‘stelle’.

Il 1° tempo tra #Napoli e #Fiorentina è terminato. Grande opportunità per la Fiorentina che si era guadagnato un rigore, la cui realizzazione di #Ikoné è andata verso le stelle per la fortuna del Napoli. Queste le immagini del rigore. #SupercoppaItalia #NapoliFiorentina pic.twitter.com/4oHXKOgSdO — Toni Bryan (@bryan_toni76649) January 18, 2024