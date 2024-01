Rrahmani allontana la crisi del Napoli: la Salernitana beffata al 96′ | CLASSIFICA

CalcioWeb

Si è aperta con il botto la 20ª giornata del campionato di Serie A e sono arrivate indicazioni per le zone alte e basse della classifica. Il Napoli vince al 96′ contro la Salernitana e allontana la crisi: decide un gol al 96′ del difensore Rrahmani.

I padroni di casa si schierano con il tridente Politano, Kvara, Simeone, gli ospiti rispondono con Candreva e Simy. Nei primi minuti i ritmi sono bassi e la squadra di Mazzarri non riesce a cambiare passo. La compagine di Inzaghi gioca con coraggio e al 29′ la gara si sblocca con una magia del solito Candreva, il tiro a giro beffa Gollini. Il Napoli risponde con Simeone, Politano e Gaetano. Nel finale del primo tempo calcio di rigore a favore dei padroni di casa, dal dischetto Politano sigla l’1-1.

Nella ripresa forcing della squadra di Walter Mazzarri e in pieno recupero Kvara sbaglia il gol del vantaggio. A tempo quasi scaduto Rrahmani decide la partita con un gol in mischia per il definitivo 2-1.

Nel secondo match pareggio a reti inviolate tra Genoa e Torino, prima della partita omaggio a De André a 25 anni dalla scomparsa.

La classifica

Inter 48

Juventus 46

Milan 39

Fiorentina 33

Bologna 32

Napoli 31

Atalanta 30

Lazio 30

Roma 29

Torino 28

Monza 25

Genoa 22

Lecce 21

Sassuolo 19

Frosinone 19

Udinese 17

Cagliari 15

Verona 14

Empoli 13

Salernitana 12