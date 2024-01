Napoli-Salernitana: probabili formazioni, orario, pronostico e diretta tv

CalcioWeb

Dopo una settimana passata in ritiro il Napoli torna in campo per il derby campano contro la Salernitana. Il ritiro avrà portato la tranquillità e la concentrazione necessaria per lasciarsi alle spalle il brutto momento che da troppe giornate si sta vivendo all’ombra del Vesuvio? Sarà il campo a parlare. Vediamo i dettagli della sfida.

Napoli-Salernitana: probabili formazioni

Napoli (4-3-3): Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Cajuste, Lobotka, Zielinski; Politano, Simeone, Kvaratskhelia.

Squalificati: Mazzocchi | Indisponibili: Anguissa, Meret, Natan, Olivera, Osimhen

All. Mazzarri

Salernitana (4-3-3): Costil; Daniliuc, Fazio, Gyomber; Samia; Martegani, Legowski, Bradaric; Candreva, Ikwuemesi, Tchaouna.

Squalificati: Maggiore | Indisponibili: Cabral, Coulibaly, Dia, Kastanos, Ochoa, Pirola

All. F. Inzaghi

Napoli-Salernitana: orario

La partita fra Napoli e Salernitana, valida per la 20ª Giornata di Serie A, è in programma sabato 13 gennaio, alle ore 15:00, presso lo stadio “Diego Armando Maradona” di Napoli.

Napoli-Salernitana: pronostico

Il ritiro avrà fatto bene al Napoli? La domandona della 20ª Giornata di Serie A. I partenopei hanno ottenuto una sola vittoria nelle ultime 5 partite e se dovessero sbagliare di nuovo potrebbero mettere seriamente a rischio le proprie ambizioni europee. Il derby contro la Salernitana, a caccia disperata di punti salvezza, è una gara da non sottovalutare nelle condizioni in cui arriva. Ma il Napoli è spalle al muro e non può sbagliare: 1.

Napoli-Salernitana: diretta tv

Napoli-Salernitana sarà trasmessa in esclusiva in diretta da DAZN e sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv e su tutti i televisori collegati al TIMVISION BOX, ad una console PlayStation 4/5 o Xbox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

Gli utenti abbonati a DAZN e Sky, potranno seguire la partita in tv grazie all’app presente sul decoder Sky Q e attraverso il canale Zona DAZN (numero 214 della piattaforma Sky).