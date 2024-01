Napoli, così non va: duro confronto negli spogliatoi, squadra in ritiro

CalcioWeb

Il Napoli di questa stagione non è di certo quello visto in campo lo scorso anno, non è il Napoli delle meraviglie che ha vinto lo Scudetto in largo anticipo nel 2023.

Qualcosa non va e bisogna capire perchè i Campioni d’Italia hanno chiuso l’andata a 20 punti dalla leader della classifica, l’Inter. Il netto 3-0 contro il Torino è stato la goccia che ha fatto traboccare il vaso e adesso dirigenza, allenatore e giocatori devono rimboccarsi le maniche per ritrovare la scintilla.

Squadra in ritiro

Per questi motivi la squadra, a partire da oggi, è in ritiro fino a sabato, giorno in cui si giocherà il derby campano con la Salernitana di Inzaghi. Ieri, intanto, negli spogliatoi c’è stato und uro confronto tra i dirigenti e Walter Mazzarri, che dal suo arrivo in panchina non è riuscito a migliorare la situazione del Napoli.