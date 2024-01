Newcastle-Manchester City: gol da fenomeno vero di Bernardo Silva | VIDEO

CalcioWeb

La Premier League regala una partita spettacolare tra Newcastle e Manchester City, due squadre in corsa per le zone altissime della classifica. La squadra di Guardiola gioca un calcio bellissimo ed è la candidata principale per la vittoria del titolo. Il Newcastle è reduce da tre sconfitte consecutive.

Partenza sprint del Manchester City che domina con il possesso palla. Al 26′ gli ospiti passano: cross di Walker e gol pazzesco di Bernardo Silva con un colpo di tacco capolavoro. La reazione del Newcastle è da impazzire: prima il pareggio di Isak, poi Gordon sigla il clamoroso 2-1.

Stop that Bernardo Silva. pic.twitter.com/1nGTxqnab3 — Stop That Football (@stopthatfooty) January 13, 2024