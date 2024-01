Nuovo allenatore Roma, dopo l’esonero di Mourinho si punta su una bandiera

CalcioWeb

La Roma ha premuto il bottone. Troppo presto? Troppo tardi? Sarà il tempo a dirlo. Così come sarà il tempo a dire se quello premuto è stato un ‘panic button’ o il bottone che della svolta. Josè Mourinho non è più l’allenatore della Roma. La decisione era nell’aria, ma esonerare il portoghese non è mai facile.

Perso il sostegno di una parte della tifoseria, perso il Derby di Coppa Italia, a rischio il treno Champions League con 3 passi falsi di fila in campionato, con il terzo monte ingaggi della Serie A, a Mourinho non è rimasto altro che fare le valigie.

Nuovo allenatore Roma: De Rossi in pole

Partito il casting per il sostituto dello “Special One”. Difficile arrivare ad Antonio Conte a metà stagione, l’allenatore salentino vuole continuare nel suo ‘anno sabatico’ in attesa di capire in estate cosa farà la Juventus con Allegri. In estate non mancheranno le alternative Milan e Napoli.

I giallorossi hanno bisogno di un uomo forte, che conosca la piazza, che sia benvoluto dai tifosi, un nome che possa dare una svolta prima caratteriale che tattica. Il nome caldo, in questo senso, è quello di Daniele De Rossi, non proprio un allenatore navigato, ma una bandiera romanista con un passato che da Trigoria all’Olimpico ricordano tutti con grande piacere.