Genoa, maxi offerta per Dragusin: beffa Tottenham, resta in Serie A

Dopo una buona stagione in Serie B, Radu Dragusin si sta dimostrando un perno importante della difesa del Genoa anche in Serie A. Il centrale romeno ha giocato un’ottima prima metà di stagione attirando su di sè gli occhi di diverse squadre che gravitano in zona Europa. La prima a mostrare interesse è stato il Tottenham che si è sentito rispondere “35 milioni” alla voce costo del cartellino.

Una cifra importante, non di certo improponibile per le casse degli ‘Spurs’, ma sulla quale il club inglese sta ancora riflettendo. Un momento di incertezza del quale potrebbe approfittare il Napoli.

Dragusin-Napoli: l’offerta al Genoa

I partenopei, per bocca del presidente De Laurentiis, si rinforzeranno sul mercato. Uno dei reparti che necessita maggiormente un ritocco è quello difensivo. L’impatto dell’addio di Kim è stato, probabilmente, troppo sottovalutato e il cambio con Natan non ha pagato i dividendi giusti. Serve un’aggiunta di livello, magari che possa favorire anche una transizione alla difesa a 3 tanto apprezzata da Mazzarri.

Ecco, dunque, che il Napoli per Dragusin potrebbe mettere sul piatto 20 milioni di euro più il cartellino di Ostigaard. Un’offerta che resta lontana dai 35 milioni richiesti dal Grifone, ma che potrebbe risultare vincente aumentando leggermente la parte cash. Ammesso che il Tottenham non si decida a fare all in.